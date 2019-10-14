بماذا وصف بروفسور أمريكي شخصية سبونج بوب الكرتونية؟

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الإثنين 14 أكتوبر 2019
سبونج بوب الكرتونية
متابعات_الخليج 365
أصدر بروفيسور أمريكي بإصدار مقال أكاديمي، يدين من خلاله شخصية سبونج بوب الكرتونية، ويصفها بالشخصية الاستعمارية والعنصرية، وذلك تزامناً مع ذكرى ميلادها العشرين.
في مجلة أكاديمية منشورة حديثاً، كتبت البروفيسور هولي باركر في جامعة واشنطن الأمريكية، مقالًا بعنوان "إزعاج سبونج بوب وإرث العنف في جزر البيكيني" ، والذي قدمت من خلاله نظرة مختلفة عن القصة المعروفة والمتدالة لسبونجبوب سكوير.
واتهمت الكاتبة والبروفيسور الأمريكية في المقال، القائمين على المسلسل الكرتوني سبونج بوب سكوير بتغطية الأكاذيب، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه هذه الشخصية في تطبيع الاستيطان الاستعماري الأمريكي لأراضي السكان الأصليين في جزر مارشال، المعروفة بفردوس الشعب المرجانية، وذلك من أجل استئناف تجاربها النووية، مما أدى لإجلاء سكان هذه الجزر.
واختتمت الكاتبة مقالها مؤكدة أن بسبب هذه الأفكار التي يتم ترويجها، أصبح المشاهد أكثر تقبلاً لفكرة الاستعمار الأمريكي لجزر مارشال في المحيط الهادي، والتي لا يجب السماح بها.
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