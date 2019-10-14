وكالة: قرابة 150 جنديا من القوات الأمريكية يغادرون سوريا إلى هذه الدولة العربية

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قرابة 150 جنديا من قوات الاحتلال الأمريكية والقوات الأجنبية غادروا الأراضي السورية إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي بريف المالكية".
ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة، اليوم الاثنين، بالإضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.
وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال، أمس الأحد، إن واشنطن تستعد لسحب نحو 1000 جندي أمريكي متبقين في شمال سوريا "بأكبر قدر ممكن من السرعة والأمان".
وأضاف إسبر: "لقد علمنا خلال الـ24 الساعة الأخيرة أنهم (الأتراك) ربما ينوون توسيع نطاق هجومهم جنوبا بقدر أكبر مما كان مخططا له، وباتجاه الغرب أيضا... كما علمنا أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة، مع السوريين والروس من أجل شن هجوم معاكس على الأتراك في الشمال".
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