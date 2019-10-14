الجبير يتحدث عن تطابق في وجهات النظر بين السعودية وروسيا

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وأكد الوزير السعودي أن "الرياض وموسكو يتطلعان إلى تكثيف العلاقات الثنائية، ولديهما رؤية مشتركة فيما يتعلق بالنظام الدولي، كما يهتما بمبدأ سيادة الدول، واحترام القوانين الدولية، وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، إضافة إلى تطابق وجهتي النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك الإرادة المشتركة لحل الأزمة السورية سلميًا بناء على قرارات مجلس الامن الدولي".
كما كشف الجبير على أنه تم الاتفاق مع روسيا على تعزيز العلاقات في مجالات عديدة مثل والأمن والفضاء والتعليم والطاقة، مشددا على أن البلدين يعملان سويا على توفير الاستقرار في أسعار البترول لخدمة المنتجين والمستهلكين.
وتعد زيارة بوتين للمملكة هي الأولى منذ 2007، إذ ستتناول المحادثات مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية، أبرزها قضايا التنسيق في سوق النفط، والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني وذلك بالتزامن مع التعاون المتطور في مجال الفضاء بين الطرفين، إضافة إلى دعم التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز التبادل الثقافي والإنساني بين السعودية وروسيا الاتحادية.
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