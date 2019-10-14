زيارة بوتين إلى السعودية تاريخية بكل تفاصيلها









اسماء السيد - الرياض: وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض بالتاريخية. وذكر عبر عبر "بودكاست" نشرته وزارة الخارجية السعودية الإثنين على تويتر، إن الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وبين إلى أن اتفاقات مهمة جدا ستوقع بين المملكة وروسيا تتعلق بالطاقة.

ووصل بوتين إلى الرياض نحو الساعة 10,35 ت غ. وقال الكرملين إن الرئيس الروسي سيحظى باستقبال رسمي من قبل العاهل السعودي الملك سلمان قبيل محادثاتهما.

وبين الجبير أنه "لدى روسيا تاريخ عريق في مجالات عدة سيساهم في تبادل الخبرات بين البلدين ونتطلع إلى تكثيف التعاون والتشاور والتنسيق بين المملكة وروسيا".

وواصل الجبير حديثه قائلا أن المملكة حكومة وشعبا تفتح أبوابها أمام الشعب الروسي للتعرف عليه أكثر، كما أكد أن العلاقة بين الرياض وموسكو شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف المجالات، خصوصاً بعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا العام الماضي.



وأطلق م مركز الاتصال والإعلام الجديد ب وزارة الخارجية خدمة بودكاست الخارجية لمواكبة التطور الرقمي و استغلال الدبلوماسية الرقمية والبداية كانت مع الجبير.