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أعلنت شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها يوم الأحد أنها ستشيد بالمهمة الفضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تصميم خاص على طائرة A380.
© alqiyady طائرة طيران الإمارات A380 الخاصة بمناسبة رحلة هزاع المنصوري الفضائية
وقالت طيران الإمارات على موقع تويتر: "نحن فخورون بالاحتفال برحلة الإمارات العربية المتحدة التاريخية إلى الفضاء من خلال إضفاء طابع خاص على طائرة إيرباص A380 الرائدة التي ستنطلق قريباً إلى السماء".
أشياء سيحملها معه هزاع المنصوري في رحلته إلى الفضاء alqiyady 1 أشياء سيحملها معه هزاع المنصوري في رحلته إلى الفضاء
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هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟ alqiyady 1 هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟
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حصل هزاع على استقبال ملكي لدى عودته إلى الإمارات يوم السبت بعد أن أصبح أول إماراتي في الفضاء وأول عربي في محطة الفضاء الدولية (ISS). استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، هزاع وسلاح رائد الفضاء الرائد سلطان النيادي لدى وصولهما إلى مطار البطين التنفيذي في أبو ظبي مساء السبت.
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