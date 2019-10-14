دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن الإصدار التجريبي من واجهة One UI 2.0 لهواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري اليوم عن دفع الإصدار التجريبي من تحديث واجهة المستخدم One UI 2.0 والذي يرتكز على نظام تشغيل الأندوريد 10 لكلاً من هواتف Galaxy S10، وGalaxy S10 Plus وأيضاً S10e و Galaxy S10 5G.

دفعت شركة جوجل الإصدار الثابت من نظام تشغيل الأندوريد 10 لهواتف Pixel منذ شهر تقريباً، واليوم تبدأ سامسونج في دفع إصدار تجريبي جديد من واجهة المستخدم One UI 2.0، والذي يأتي بمجموعة من المميزات لسلسلة هواتف Galaxy S10.

المميزات الجديدة في الإصدار التجريبي من واجهة One UI 2.0 ونظام الأندوريد 10

واجهة واضحة تدعم المستخدم بتجربة سلسة وسريعة، مع عدد أقل من النوافذ المنبثقة، مؤشرات مدمجة تظهر تقدم التحميل، مع ترتيب مبسط للأزرار في الواجهة، كما تشغل الإشعارات مساحة أقل في الشاشة لدعم تجربة إنسيابية.

واجهة وتصميم أكثر ذكاء لتجربة مرئية تدعم المستخدم بتجربة مريحة، مع تحسينات في نمط الثيم المظلم الذي يعمل على ضبط السطوع في الصور والنصوص والألوان مع إستهلاك أقل للبطارية.

قفل شاشة ذكي يعمل على ضبط الألوان وصيغة الساعة والإشعارات لدعم المستخدم بعرض واضح للنصوص والرموز في الشاشة.

نمط Focus الذي يدعم التوقيف المؤقت للتطبيقات لدعم المستخدم بالتركيز على تطبيق محددأ أو متابعة الوقت المنقضي في إستخدام أحد التطبيقات، أو إدارة وقت الشاشة، إلى جانب تمكين نمط focus لتفادي التشويش أو الإزعاج.

قائمة لدعم المستخدم في الوصول السريع للمهام الرئيسية في الهاتف، مع إمكانية تحسين بعض المميزات بشكل مستقل للتحكم بشكل أفضل، ومنها القدرة على حذف الصور المكررة على سبيل المثال.

يذكر أن سامسونج لم تحدد حتى الآن المناطق التي سيتوفر فيها الإصدار التجريبي من تحديث واجهة One UI 2.0 والذي يرتكز على نظام تشغيل الأندوريد 10، إلا أن التحديث سيتوفر بشكل مؤكد لمستخدمي هواتف Galaxy S10 في كوريا الجنوبية في البداية، ومن ثم المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما ينطلق لاحقاً إلى بعض الدول الأوروبية.

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كما تكشف سامسونج لاحقاً أيضاً عن قائمة بإصدارات الشركة من الهواتف الذكية المقرر أن يتم دفع تحديث Android 10 إليها خلال الفترة القادمة.

كيف يمكنك الإنضمام في تجربة الإصدار التجريبي من تحديث One UI 2.0 والأندوريد 10؟

تحميل تطبيق Samsung Members من متجر Galaxy أو متجر Google Play

بعد تسجيل الدخول في التطبيق يمكن للمستخدم التوجه إلى تبويب Notices ومن ثم إختيار “One UI Beta Program Registration” لإرسال طلب الإنضمام للتجربة.

عند إنتهاء التسجيل سيكون على المستخدم التوجه إلى الإعدادات، ومن ثم إختيار تحديث البرمجيات، ومنها إلى إختيار تحميل وتثبيت البرمجيات، ليبدأ تحميل الإصدار التجريبي مباشرة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن الإصدار التجريبي من واجهة One UI 2.0 لهواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.