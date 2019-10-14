الجيش السوري يتحرك نحو الحدود الشمالية لصد العدوان التركي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن حكومة الرئيس بشار الأسد، وافقت على إرسال جيشها إلى الحدود الشمالية، لمحاولة وقف الهجوم التركي على الميلشيات الكردية، وأنه بدأ بالفعل إرسال القوات إلى المناطق الشمالية في وقت سابق من أمس، الأحد.

وأعلنت الإدارة الذاتية للمناطق ذات الغالبية الكردية شمال سوريا، أن الحكومة السورية وافقت على إرسال الجيش السوري للحدود الشمالية، وجرى الاتفاق معها- كونها من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية- ليدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية، لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية، وصد هذا العدوان، وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "bbc".

وتوقع الأكراد أن يتيح الاتفاق، الفرصة، لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي، مثل "عفرين" وغيرها.

وسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع قواتها المتبقية من المنطقة، قبل بدء العملية العسكرية التركية.

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