شكرا لقرائتكم خبر عن قمة سعودية روسية بين الملك سلمان وفلاديمير بوتين فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت بمقر الديوان الملكى السعودى، قمة جمعت العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعد وصول الأخير إلى قصر اليمامة بالرياض.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله إلى الرياض، فى مستهل زيارة تاريخية إلى السعودية.