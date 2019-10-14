شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى الملك سلمان يستقبل الرئيس الروسى بوتين بقصر اليمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بقصر اليمامة فى الرياض. وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لدى وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض فى مستهل زيارة هى الأولى من نوعها منذ أكثر من 12 عاما.

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