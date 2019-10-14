شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدعم خطوات الإمارات فى احترام حقوق الإنسان وإنشاء مجتمع التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، رفض البرلمان التام لاستهداف الإمارات، مشددا على إدانة الحملة الإعلامية المغرضة التى تستهدف الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبا والإساءة لهم.

جاء ذلك فى كلمته اليوم الاثنين، أمام الدورة الـ16 للجنة حقوق الإنسان العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول المقدم من الإمارات .

وقال السلمي، فى كلمته، إن ترديد مثل هذه الاتهامات والادعاءات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثنى الإمارات عن التمسك بمبادئها وثوابتها، ومواقفها الشجاعة وجهودها الفاعلة لدعم الشرعية فى اليمن، باعتبارها عضوًا رئيساً فى قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى الجمهورية اليمنية .

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وأضاف أن البرلمان العربى يتابع التقارير الصادرة عن بعض المنظمات والهيئات الدولية والتى تنتقد فيها الأحكام القضائية الناجزة فى الإمارات، وهو ما اعتبره البرلمان العربى تدخلاً سافراً وغير مقبول فى الشؤون الداخلية للإمارات ومساساً صريحاً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى كافة المواثيق الدولية، مجدداً دعم البرلمان العربى للإمارات ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات للوقوف ضد كل ما من شأنه التدخل فى شؤونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها.

وأشار إلى أن البرلمان العربى يرصد التطورات الإيجابية لحقوق الإنسان فى الإمارات من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الوطنى الاتحادى ولجانه المختصة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن الإمارات أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، وحرصت على إجراء تحسينات مستمرة على قوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، وقيمها الدينية التى تكرس التسامح والمساواة والعدل، والتى تعكس التزام الإمارات الدائم بإنشاء مجتمع التسامح والاعتدال الذى يستمد جذوره من تاريخ الإمارات وتقاليدها الراسخة.