شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى والفائز برئاسة تونس، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، موجهًا رسالة لشعب تونس قائلًا: "انتهى عهد الوصاية، مشروعنا اليوم يقوم على الحرية".

وفور إعلان النتيجة التقديرية، غرد قيس: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".

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وكانت استطلاعات الرأى لأصوات الناخبين قد أعلنت فوز المرشح المستقل قيس سعيد في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة التونسية بنسبة تتجاوز 70% من مجموع الأصوات، على منافسه نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس".

وخرج آلاف التونسيين إلى الشوارع للاحتفال بالنتائج الأولية للانتخابات، ورفع أنصار سعيد العلم التونسي، ورددوا مقاطع من أغان طالما تغنى بها الشعب أيام الثورة عام 2011، كما رددوا شعارات ثورية مساندة لسعيد.