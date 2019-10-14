شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فرنسى فى عملية طعن بمدينة بنزرت التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين إن فرنسيا قُتل وأصيب جندى تونسى بعد أن طعنهما رجل بسكين فى مدينة بنزرت شمالى العاصمة تونس. ونقل راديو موزايك إف م المحلي الخبر عن مصدر أمنى، وذكرته إذاعة شمس نقلا عن مراسلها بينما لم يستن على الفور الحصول على تعليق من السلطات. Advertisements

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