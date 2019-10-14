شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بوتين يزور الإمارات لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الإمارات غداً، تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين فى مجالات الأمن والدفاع والطاقة والسياحة والصناعة والتنمية والفضاء.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، تركز المباحثات بين الجانبين على قضايا الأمن الإقليمى، وترسيخ الاستقرار فى المنطقة، من منطلق الثقة الكبيرة المتبادلة بين البلدين بدورهما فى ترسيخ الأمن والسلم الإقليمى والدولى.

Advertisements

وتأتى زيارة الرئيس الروسى إلى الإمارات، تأكيداً لمكانة وأهمية دور الإمارات إقليمياً وعالمياً، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين فى مختلف المجالات، وشدد الرئيس الروسى على أنّ الإمارات تسهم بدور مهم فى حل أزمات المنطقة، وتلعب دوراً يعزّز الاستقرار.

وقال بوتين، "لن أكشف سراً كبيراً، إذا قلت إننا على اتصال دائم مع قيادة دولة الإمارات، بل ونشأت لدينا تقاليد وممارسات معينة، فلدينا إمكانية ضبط ساعة نشاطنا على توقيت واحد فى اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم بذلك، لما له فائدة كبيرة للمنطقة بأسرها".