بعد 12 عاما.. "استقبال استثنائي" للرئيس الروسي في السعودية

الرياض/ الخليج 365-

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى السعودية، بزيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق إعلام رسمي بالبلدين.

ونقلت الإخبارية السعودية الرسمية، لقطات وصول بوتين، مشيرة إلى "استقبال اسثنائي" بإطلاق 21 طلقة ترحيبية.

وأوضحت أن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، كان في استقباله لدى وصول للمطار.

ووفق سبوتنيك المحلية، وصلت طائرة الرئيس الروسي إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وعلى مستوى الزيارات الرسمية، زار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز موسكو في أكتوبر/ تشرين أول2017.

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وكان بوتين قام بزيارته الرسمية الأولى إلى السعودية في فبراير/ شباط 2007، وكانت الأولى لرئيس روسي إلى شبه الجزيرة العربية، وفق سبوتنيك الروسية.

وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أعلنت الخميس، أن الرئيس، فلاديمير بوتين، سيزور السعودية اليوم والإمارات غدا، وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم" عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

وقال أوشاكوف إنه يتم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

وأعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (الصندوق السيادي)، كيريل ديميترييف، آنذاك أن الرياض تعتزم توقيع صفقات لاستثمار نحو 2 مليار دولار مع الصندوق على هامش الزيارة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وقال ديميترييف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن الجانبين سيعلنان أكثر من 10 مشاريع استثمارية سعودية في روسيا، بما في ذلك بقطاعي البتروكيماويات والزراعة.

وأشار إلى أن هذه الصفقات تأتي في إطار التزامات سعودية باستثمار 10 مليارات دولار، دفع منها بالفعل أكثر من 2.5 مليار دولار، وفقًا للمصدر ذاته.

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