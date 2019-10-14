زراعة غزة: توقعات بإنتاج 30 ألف طن من الزيتون هذا العام

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، إن كميات الزيتون المتوقع إنتاجها لهذا العام، تقدّر بحوالي 30 ألف طن.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أدهم البسيوني، لوكالة "الخليج 365"، إن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون بلغت نحو 39 ألف دونم؛ منها 32 ألف دونم (الدونم ألف مترمربع) مُنتج ومُثمر.

جاء ذلك على هامش مشاركته بحفل تنظمه الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للإعلان عن بدء موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر، وذلك في مخيم العودة، المُقام قرب الحدود الشرقية؛ شمالي قطاع غزة.

وبيّن البسيوني أن من بين إجمالي الإنتاج المتوقع، سيخصص 24 ألف طن من الزيتون، لإنتاج نحو 4 آلاف طن من الزيت النقي.

وأشار إلى أن 6 آلاف طن من الزيتون، سيتم تخصيصه لإنتاج "المخللات".

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وأوضح أن موسم إنتاج الزيتون لهذا العام "جيد" مقارنة بالأعوام السابقة، واصفا الإنتاج بـ"الوفير".

وبحسب بيانات نشرتها وزارة الزراعة بغزة، بلغ إنتاج الزيتون، العام الماضي (2018) نحو 18 ألف طن فقط.

وتخلل المهرجان، الذي نظّمته الوزارة، عروضا كشفية وفقرات فنية، مثل الدبكة الفلسطينية.

وشارك العشرات من الفلسطينيين، في هذا المهرجان، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا الأغاني الوطنية.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن من المتوقع أن يغطي إنتاج قطاع غزة لهذا العام، ما نسبته 90% من احتياج السوق المحلي، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.