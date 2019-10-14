مفاوضات سلام السودان.. آبي أحمد وموسيفيني ومدبولي يصلون جوبا

جوبا/ أتيم سايمون/ الخليج 365

يتواصل توافد رؤساء ومسؤولين أفارقة، الإثنين، على جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، للمشاركة في أولى جلسات مفاوضات مرتقبة بين الخرطوم والحركات المسلحة، بحضور عدد من رؤساء دول الإقليم.

ووفق مراسل الخليج 365، وصل جوبا كل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد الذي يترأس أيضا الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي.

وقبلهم، وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني على رأس وفد، إلى عاصمة الجارة الجنوبية، للمشاركة في المفاوضات.

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وكان في استقباله بمطار جوبا رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وعدد من وزراء حكومته.

وتقدم سلفاكير، في قوت سابق، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المفاوضات.

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