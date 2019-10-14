فلسطينيون بغزة: موقف الجامعة العربية من "نبع السلام" لا يُمثلنا

خان يونس (قطاع غزة)/ هاني الشاعر/ الخليج 365

نظّم عدد من الفلسطينيين في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، صباح الإثنين، وقفةً تضامنيةً داعمة لتركيا في عمليتها العسكرية "نبع السلام"، في الشمال السوري.

ورفع المشاركون، لافتات تنتقد موقف جامعة الدول العربية، من العملية التركية، ومنها:" الجامعة العربية التي تصمت عن تهديد القدس والأقصى لا تمثلنا".

كما تضمنت لافتات أخرى، عبارات داعمة لتركيا ومنها:" تركيا هي العمق الاستراتيجي للشعب الفلسطيني"، و"سنبقى الأوفياء لشهداء تركيا في سفينة مرمرة"، و"الشعب الفلسطيني مع تركيا".

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الكاتب والناشط جمال أبو عامر، مُنسق الفعالية، إنّ الوقفة تأتي في سياق "دعم الموقف التركي في ظل الهجمة الإسرائيلية ومن بعض الدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل، على أنقرة".

وهاجمت إسرائيل، التي تشن بين الفينة والأخرى، غارات على سوريا، العملية التركية، عبر بيانات أصدرها مسؤولون، بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

Advertisements

كما أصدرت الجامعة العربية، السبت، بيانا طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا.

وتحفظت كل من قطر والصومال على البيان؛ فيما رفضت ليبيا طلب خفض التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة؛ كما قالت المملكة المغربية إن البيان الختامي، لا يعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي للرباط.

وأضاف أبو عامر:" تأتي الفعالية أيضًا اعترافًا منا بالجميل وبتضحيات ودعم تركيا للشعب الفلسطيني، وخير شاهد على ذلك شهداء سفينة مرمرة".

وفي 31 مايو/ أيار 2010، شنّت إسرائيل هجوما على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن استشهاد 10 أتراك وإصابة 56 آخرين.

ولفت أبو عامر، إلى أن الوقفة "غير مدعومة من أي جهة، وهي فقط عبارة عن نشاط شعبي جماهيري، دعا له شخصيًا عبر صفحته في موقع فيس بوك، ووجد استجابة من قبل بعض الشباب، وبناءً عليه تقرر القيام بالفعالية أمام مبنى قلعة خان يونس".

وشدد:" كان لا بد من موقف يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني الداعم لمواقف تركيا المُخلصة والشريفة؛ لا يمكن غض الطرف عن تضحيات تركيا، أمام الهجمة الشرسة عليها".

وتابع أبو عامر:" نحن نتفهم العملية التركية في الشمال السوري ونؤيدها، وأنا عشت بسوريا وأتفهم أن العملية مصلحة للشعب السوري والأمة العربية وتركيا، بالتالي اجتمعت المصالح لقطع قيام كيان مشبوه يهدف لقطع التواصل بين تركيا وعمقها العربي السني، بالتالي كان تحركنا ضروري لإنشاء منطقة آمنة لحماية المدنيين السوريين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.