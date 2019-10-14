أسعار النفط تتراجع

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صحيفة الخليج الالكترونية
تراجعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تَسَبّبت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين؛ مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتًا إلى 60.62 دولارًا للبرميل؛ بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولارًا للبرميل منخفضة 25 سنتًا.
وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي؛ وهو أول مكسب أسبوعي يُحققانه في ثلاثة أسابيع.
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