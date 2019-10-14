ما هي أفضل الحيل التجميلية التي تعطي النساء مظهراً جذاباً؟

الإثنين 14 أكتوبر 2019

مكياج

متابعات_الخليج 365

كشفت فنانة مكياج عن أفضل الحيل التجميلية التي تعطي النساء مظهراً جذاباً طوال الوقت.



وتلعب لا فويكس أدواراً مسرحية في جميع أنحاء بريطانيا، وتقدم برنامجها الإذاعي الخاص على بي بي سي يوم الجمعة، لكنها بدأت بالفعل مهنتها كمحترفة في مجال المكياج.

وشاركت لا فويكس مؤخراً مع صحيفة ديلي ميل مجموعة من نصائحها التجميلية، لمساعدة أية امرأة ترغب بالحصول على مظهر يشبه المشاهير.

تطبيق الماسكارا

عند تطبيق الماسكارا على الرومش، من الصعب للغاية الوصول إلى الجذور، خاصة إذا كان لديك شعر أشقر، وباستخدام فرشاة مسطحة رفيعة يمكن تطبيق الماسكارا على الرموش من الأسفل.

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كيفية جعل الكونسولار أكثر فعالية

من الواضح أن الحصول على لون يلائم بشرتك هو أول ما تحتاجين إلى فعله، وتحتاجين إلى كونسولار سائل بشكل أكثر لإخفاء العيوب تحت العينين، ويمكن استخدام لون الكسترد لينزلق تحت العينين، مما يجعلك تبدين أكثر انتعاشاً وإخفاء أية دوائر داكنة.

خلط المساحيق

يجب عليك استخدام اسفنجة مبلولة لخلط وتطبيق مساحيق التجميل، ولا تمتص هذه الاسفنجة أي شيء من كريم الأساس، لذلك لن تفقدي أي منتج، وستحصلين على قاعدة خالية من العيوب.

رفع الحاجبين

الحواجب المشذبة بشكل جيد أمر أساسي، وإذا كنت غير قادرة على فعل ذلك، فالأفضل أن تستعيني بأشخاص محترفين، ولإنشاء مظهر أقوى أو لملء الفجوات في الحواجب، استخدمي قلم كحلة دقيق لهذه الغاية.

اللمسات النهائية

العناية بالبشرة الجيدة وكريم الأساس أمران ضروريان. إذا كان لديك بشرة جافة ولم تستخدمي مرطباً وكريم أساس، فسوف تمتص بشرتك الكريم، مما يعني أنه لن يدوم لفترة طويلة. ويوفر كريم الأساس الجيد حاجز تنفس بين بشرتك ومساحيق التجميل.