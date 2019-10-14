باحثون: على الشباب قضاء وقت أقل على مواقع التواصل لهذا السبب

الإثنين 14 أكتوبر 2019

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متابعات_الخليج 365

قال تقرير حديث إن لقلة النوم وعدم رؤية الأصدقاء، تأثير أكبر على الصحة العقلية للمراهقات، من وسائل التواصل الاجتماعي.



ووجدت دراسة شملت 7000 فتاة، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرفاهية لا يرتبطان بقوة كما كان يعتقد سابقاً.

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ويقول الباحثون، إن على الشباب قضاء وقت أقل على مواقع مثل فيس بوك وتويتر وإنستغرام، لأنها تجعلهم يشعرون بالاكتئاب، ومع ذلك وجد التقرير أن هذه المواقع لا تسبب صدمات نفسية.

وبدل ذلك، فإن الآثار الجانبية لاستخدام الوسائط الاجتماعية، مثل التنمر على الإنترنت، والفشل في رؤية الأصدقاء الحقيقيين، وقلة النوم هي التي تسبب المشاكل النفسية، حسب "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد التقرير الصادر عن وزارة التعليم البريطانية، أن التنمر كان العامل الأكثر ارتباطاً بالصحة العقلية للمراهقات، لكن الأمر يصبح أقل أهمية بين الفتيات الأكبر سنا.

وقال التقرير إن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و 15 عاماً، ويستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام طوال اليوم لديهن صحة عقلية "أسوأ بشكل هامشي" من اللواتي يستخدمن المواقع مرة واحدة يومياً أو مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.