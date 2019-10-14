دراسة: اصطحاب الكلاب إلى العمل يحارب التوتر

الإثنين 14 أكتوبر 2019

اصطحاب الكلاب إلى العمل يحارب التوتر

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة بأن ما يقرب من 15 مليون يوم من العمل في المملكة المتحدة تضيع كل عام بسبب التوتر أو القلق أو الاكتئاب.



ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة لينكولن، بأن شيئاً بسيطاً مثل اصطحاب الكلاب الأليفة إلى مكان العمل يمكن أن يكون أبسط طريقة لتحسين الصحة العقلية أثناء العمل.

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كما كشف البحث بأن أربعة أخماس البريطانيين (81%) يعتقدون أن أماكن العمل التي توجد فيها حيوانات أليفة هي أماكن عمل أكثر سعادة.

وقال 20% من المشاركين في الدراسة بأن وجود الكلاب في موقع العمل، يلقى استحساناً أكثر من الموظفين، ويؤثر على صحتهم النفسية إيجاباً مقارنة مع المزايا المكتبية الأخرى، مثل وجبات الإفطار أو رعاية الأطفال المجانية.

وبحسب عالم النفس السلوكي البارز، جو همينغز، فإن وجود الكلاب في مكان العمل، من أكثر الأشياء التي تساعد على تعزيز المزاج وتخفيف ضغوط العمل على الموظفين.

وبحسب الدراسة، فإن البريطانيين الذين يصطحبون كلابهم بانتظام إلى العمل أكثر ارتياحاً في وظائفهم بنسبة 22% مقارنة مع الآخرين، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.