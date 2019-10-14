باحثون: الزيادة الكبيرة في وزن الحامل ترفع خطر زيادة الطفل

الإثنين 14 أكتوبر 2019

وزن الحامل

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء، إن الزيادة الكبيرة في وزن الحامل ترفع خطر زيادة وزن الطفل عند الولادة.



وأوضحت الرابطة أنه بدءاً من وزن ولادة يبلغ 4 كيلوغرامات يكون الطفل أكثر عُرضة لمشاكل صحية في فترات لاحقة من حياته.

ولتجنب هذه المخاطر، تنصح الرابطة الألمانية المرأة بتجنب زيادة الوزن الكبيرة أثناء الحمل، مشيرة إلى إمكانية الاسترشاد بالقيم التالية للزيادة المسموح بها، والتي يقدمها معهد الطب الأمريكي:

- ليس أكثر من 12.5 إلى 18 كلغ بالنسبة للمرأة، التي تعاني أساساً من نقص الوزن.

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- ليس أكثر من 11.5 إلى 16 كلغ بالنسبة للمرأة، التي تتمتع بوزن طبيعي.

- ليس أكثر من 7 إلى 11.5 كلغ بالنسبة للمرأة، التي تعاني من زيادة الوزن.

- ليس أكثر من 5 إلى 9 كلغ بالنسبة للمرأة، التي تعاني من السِمنة المفرطة.

وبشكل عام، على الحامل أن تتبع نظاماً غذائياً صحياً يتسم بالتنوع والتوازن، ويكون غنياً بالمعادن، والفيتامينات، والألياف الغذائية، مع مراعاة ألا تقع في الخطأ الشائع، والذي يتمثل في الأكل لشخصين.