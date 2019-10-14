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بلدة تسعى لدخول موسوعة جينيس بأكبر فنجان قهوة

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 14 أكتوبر 2019

فنجان

بلدة تسعى لدخول موسوعة جينيس بأكبر فنجان قهوة

متابعات_الخليج 365

سعت بلدة كولومبية، السبت، لتحقيق رقمين قياسيين، أحدهما بصنع أكبر فنجان قهوة في العالم، والآخر بتنظيم أكبر حدث لتذوق القهوة.

 

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وبإمكان الفنجان العملاق استيعاب ما يصل إلى 20 طناً من القهوة، وتم بناؤه في ساحة عامة ببلدة تشنتشنا، وهي تقع في قلب منطقة جبلية، حيث تُزرع حبوب البن في كولومبيا.

 

وقال منظمو الحدث إن محاولات تحقيق رقمين قياسيين تأتي في إطار جهود لتسليط الضوء على ثقافة القهوة المحلية، وأهمية المزارعين في المنطقة.

 

لكن على البلدة الانتظار لمزيد من الوقت لإعلان نجاحها في تحقيق الرقمين القياسيين، وقال ممثل من موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه يلزم المزيد من الأدلة المفصلة قبل إعلان النتيجة الرسمية.

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