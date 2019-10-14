الإمارات تتعاون مع روسيا لشراء الوقود النووي

صرح وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، عشية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

بأن البلدين يتعاونان في مجال الطاقة النووية.

وقال المزروعي: "تتضمن خريطة التعاون بين البلدين عددا من القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية. فهناك تعاون بين البلدين في شراء الوقود النووي الروسي، وهو جزء من برنامج الإمارات لتطوير قطاع الطاقة النووية السلمية".

يذكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تبني حاليا أول محطة للطاقة النووية في البراك، حيث اكتمل إنشاء أول وحدة طاقة لمحطة الطاقة النووية.

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الذرية الإماراتية، محمد الحمادي، قد صرح سابقا أن الوحدة من محطة باراك للطاقة النووية ستبدأ عملها بوضع الاختبار في أوائل 2020، لتصل لطاقتها الكاملة في غضون 10 إلى 13 شهرا.