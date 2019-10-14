"هجمات صاروخية"... إيران تكشف مفاجأة في صور لناقلتها المستهدفة قبالة السعودية

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وتظهر الصور ثغرتين، واحدة على شكل مربع، في جانب السفينة على نفس المستوى تقريبا فوق خط الماء.
© AFP 2019 / -
الناقلة الإيرانية المستهدفة قبالة سواحل السعودية
© AFP 2019 / -
الناقلة الإيرانية المستهدفة قبالة سواحل السعودية
وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية لانفجار قرب ميناء جدة السعودي، فجر الجمعة، أسفر عن تسرب نفطي، دون أن تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها، وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت لاحق إن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الهجوم على ناقلة النفط نفذ من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، فيما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأحد، بأن طهران توصلت إلى أدلة تكشف منفذي الهجوم، مضيفا أن التحقيقات ستستمر حتى التوصل إلى النتائج النهائية وفضح المنفذين الأساسيين للهجوم.
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