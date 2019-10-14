شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الاثنين، محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح فى المدينة شادى مطور. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث واحتجزته أكثر من مرة، وتنفذ عمليات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومى فى القدس المحتلة كسائر محافظات الوطن. Advertisements وأدانت هيئة شئون الأسرى والمحررين، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح فى المدينة. وأوضحت فى بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية منزل المحافظ فى بلدة سلوان بالقدس واعتقلته واقتادته للتحقيق.

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