شكرا لقرائتكم خبر عن طيران السلام العمانية تتوقع نقل 1.3 مليون مسافر هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة طيران السلام العمانية إن شركة الطيران منخفض التكلفة تتجه لنقل 1.3 مليون مسافر هذا العام وتتوقع أن يصل هذا العدد إلى مثليه ويبلغ 3 ملايين عام 2020.
وبدأت طيران السلام المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط العمل عام 2017 لتنافس الناقل الوطنى شركة الطيران العمانى.
وقال محمد أحمد الرئيس التنفيذى لطيران السلام إن الشركة شغلت حوالى 85% من مقاعد طائراتها إيرباص إيه320 السبع والتى تضم طائرات من الطراز سيو الحالى وأخرى مختلفة من طراز نيو الجديد.
ونقلت الشركة 800 ألف مسافر عام 2017 وقالت فى السابق إنها تستهدف نقل مليون مسافر هذا العام.
وقال أحمد للصحفيين فى دبى إن طيران السلام اقتربت من تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات هذا العام وقد تحقق ربحا فى 2020. وعزا ذلك إلى الاستفادة أسعار الوقود الحالية وخفض بعض منافسيها للطاقة الاستيعابية على بعض المسارات.
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