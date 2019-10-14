اخبار الخليج

مشاورات روسية أمريكية صينية محتملة حول أفغانستان نهاية أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات روسية أمريكية صينية محتملة حول أفغانستان نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تجرى روسيا والولايات المتحدة والصين مشاورات ثلاثية بشأن أفغانستان نهاية أكتوبر الجارى.

Advertisements

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن مورجولوف، قوله "نعم نحن نخطط لهذه المشاورات، وأعتقد أنها ستجرى نهاية أكتوبر الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق لهذه المشاورات حتى الآن".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاورات روسية أمريكية صينية محتملة حول أفغانستان نهاية أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا