شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات روسية أمريكية صينية محتملة حول أفغانستان نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تجرى روسيا والولايات المتحدة والصين مشاورات ثلاثية بشأن أفغانستان نهاية أكتوبر الجارى.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن مورجولوف، قوله "نعم نحن نخطط لهذه المشاورات، وأعتقد أنها ستجرى نهاية أكتوبر الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق لهذه المشاورات حتى الآن".
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