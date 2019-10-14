شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يدخل مدينة الطبقة وريفها ومطارها العسكرى لمواجهة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين، أن وحدات من الجيش السورى دخلت إلى مدينة الطبقة وريفها ومطارها العسكرى وعدد كبير من القرى والبلدات فى أرياف الرقة الجنوبى والجنوبى الغربى والشمالى ومنها بلدة (عين عيسى) لمواجهة العدوان التركى على الأراضى السورية.

وأشارت الوكالة الرسمية السورية إلى أن وحدات أخرى دخلت بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالى الغربى وذلك وسط ترحيب الأهالي، كما تم رفع العلم السورى على عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس فى مدينتى الحسكة والقامشلى.