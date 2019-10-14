شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: أفشلنا كافة الهجمات التركية على رأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها تمكنت من صد جميع محاولات الجيش التركى للهجوم على مدينة رأس العين الواقعة شمال غربى محافظة الحسكة على الحدود الروسية-التركية.

وأفادت "قسد" ـ فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين ـ بأن "جميع محاولات العدو للهجوم على مدينة رأس العين باءت بالفشل، عقب تصدى قوات سوريا الديمقراطية لها، وذلك عقب اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين فى شمالى سوريا".

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وأشارت قوات "قسد" إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل 27 عنصرًا من الجيش التركي، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، وكذلك تدمير مدرعتين وآلية عسكرية تابعة للقوات التركية.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، أمس الأحد، استعادة السيطرة على مدينة رأس العين بشكل شبه كامل، محذرةً فى الوقت ذاته من استمرار العدوان التركى على الأراضى السورية، مؤكدةً أنه ما لم يتم ردع هذا العدوان التركي، فإن المنطقة بأكملها مهددة بالخطر.