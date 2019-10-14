شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجيه الإماراتى: "نرى فى روسيا شريكا إستراتيجيا و صديقا لنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، عن فخر الإمارات بالشراكة مع روسيا، متحدثاً "نحن فخورون بأن نرى فى روسيا الاتحادية شريكاً استراتيجياً وصديقاً لدولة الإمارات".

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، وقال فى كلمة ألقاها خلال البيان المشترك مع دينيس مانتوروف عقب انتهاء أعمال الدورة التاسعة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، «اليوم (أمس) اختتمنا أعمال الدورة التاسعة لاجتماع اللجنة المشتركة بين بلدينا، الأمر الذى يعد مؤشراً فى غاية الأهمية على الشراكة المتينة التى تربط روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة».

وأضاف، "تأتى اجتماعات هذه اللجنة فى مناسبتين غاليتين علينا، فالمناسبة الأولى هى عودة هزاع المنصورى من رحلة الفضاء التى استمرت 8 أيام عبر المركبة الفضائية الروسية إلى محطة الفضاء الدولية، والتى ستكون لها انعكاسات ليس فقط فى الجانب العلمى والمعرفى فى الإمارات، وإنما ستحفز الكثير من الشباب الإماراتى والعربى للمزيد من البحث والمعرفة والمغامرة".

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن المناسبة الثانية هى زيارة الرئيس بوتين للإمارات، والتى ستجسد أهمية وتطور هذه العلاقة بين البلدين، وأضاف "هناك قطاعات عدة تطورت خلال السنوات الماضية بسبب هذه الشراكة والثقة بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هذه العلاقة انعكست فى المجال الاقتصادى والثقافى والعلمى والعسكرى وأيضاً فى تبادل وجهات النظر السياسية حول التحديات الإقليمية والدولية.

وقال، "نتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة لبنة إضافية للعلاقة بين البلدين ولبنة نحو توثيق هذه العلاقة وتطويرها ودفع الوزراء والمسؤولين فى البلدين للبحث عن فرص جديدة لهذه العلاقة".

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "نحتفل فى دولة الإمارات هذا العام بعام التسامح الذى يمثل لنا الكثير من الفرص وأيضاً الكثير من التحديات فى منطقة تواجه العديد من الأفكار المتطرفة وفى عالم يواجه التطرف والإرهاب بشكل غير متوحد بما فيه الكفاية حتى الآن".

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وقال، "نطمح إلى أن نستطيع فى علاقتنا الخاصة مع روسيا الاتحادية فى هذا الشأن أن نكون مثالاً لدول أخرى لمواجهة هذه الأفكار والتحديات والعمل سوياً فى المستقبل لإعطاء شبابنا والعالم فرصاً أكبر ونماذج أفضل".

من جانبه توجه دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية بالشكر إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على استضافة أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد عقد قبيل انطلاق أعمال اللجنة، اجتماعاً ثنائياً مع دينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية وجرى بحث العلاقات الثنائية.

حضر اللقاء وأعمال اللجنة المشتركة، معضد حارب مغير الخييلى سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والدكتور مطر النيادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وبدر سليم سلطان العلماء رئيس وحدة صناعة الطيران والصناعات العسكرية فى شركة مبادلة للاستثمار، والكابتن خالد حميد آل على المدير العام المساعد لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية فى الهيئة العامة للطيران المدنى، وعمر صوينع السويدى مدير دائرة المكتب التنفيذى فى شركة بترول أبوظبى الوطنية «أدنوك» وعدد من المسئولين الإماراتيين.

كما حضر من الجانب الروسى، سيرجى كوزونيتسوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من المسئولين الروس.