الإثنين 14 أكتوبر 2019 شركة هايبر إكس تطلق لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة "هايبر إكس" لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب "Alloy Origins" بأزرار ميكانيكية من إنتاجها، تتحمل ما يصل إلى 80 مليون نقرة.

Advertisements وصنع جسم لوحة المفاتيح من الألومنيوم المتين مع إضاءة RGB قابلة للتخصيص على نطاق واسع. وتمتاز لوحة المفاتيح Alloy Origins الجديدة بكابل قابل للخلع، كما يمكن ضبط ميل لوحة المفاتيح على ثلاث درجات، ويمكن الوصول إلى ثلاث ملفات تعريف دون الاستعانة بالبرامج المثبتة، ويمكن لعشاق ألعاب الفيديو الاستفادة من ميزة مكافحة الظلال. وتوفر لوحة المفاتيح هايبر إكس Alloy Origins بأزرار حمراء في الأسواق بـ 110 دولارات أمريكية.

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