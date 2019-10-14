احذر.. السمنة ترفع خطر الإصابة بالسكري

الإثنين 14 أكتوبر 2019

السمنة

متابعات_الخليج 365

ذكرت الجمعية الألمانية للسكري أنّ السمنة ترفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ إذ يرتفع الخطر بشدة إذا كان مؤشر كتلة الجسم "BMI" أكبر من 30.

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أعراض السكري من النوع الثاني تتمثل في العطش الشديد، كثرة التبول، خسارة الوزن، جفاف الجسم والبشرة، إضافة إلى التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وتنصح الجمعية لتجنب الإصابة بالمرض باتباع أسلوب حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية، أي الإقلال من الدهون والحلويات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.