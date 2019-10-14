حسني مبارك يخرج عن صمته ويكشف أطول معركة في تاريخ مصر المعاصر

وكتب علاء مبارك، في أول منشور تعليقا على صورة والده: "14 أكتوبر عيد القوات الجوية، ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير".

وأعلن مبارك الابن، في تغريدة ثانية، أن والده سيتحدث في وقت قريب عن ذكريات الحرب، وكتب: "قريبا.. الرئيس مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ46".

الجدير بالذكر، أن مبارك الأب، قاد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر كما تسمى في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تسمى في سوريا ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب، رابع الحروب العربية الإسرائيلية.