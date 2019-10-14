السلطات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس وأمين سر فتح بالمدينة

رام الله - سبوتنيك. وأكدت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن القوات الإسرائيلية هاجمت في ساعات الفجر منزلي غيث ومطور في مدينة القدس وقامت باعتقالهما.
من جانبها أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل القوات الإسرائيلية لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح بالمدينة والتي كان آخرها الليلة الماضية بعد اقتحام منزليهما في القدس.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن قوات الاحتلال اقتحمت بساعة متأخرة من ليلة أمس منزل محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة سلوان، وقاموا باعتقاله واقتياده للتحقيق حيث اعتقلت أيضا أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور بعد اقتحام منزله في المدينة".
يشار إلى أن غيث ومطور يخضعون للاعتقال للمرة الرابعة على التوالي خلال عام حيث اعتقلتهم القوات الإسرائيلية مرات عديدة من منازلهم في القدس ووجهت لهم تهمًا تتعلق بالتحريض وأبعدتهم عن المسجد الأقصى ومدينة القدس أياما كإجراء عقابي.
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