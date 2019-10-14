دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي دراسة: هذا هو الهرمون المسؤول عن قلة الأدب بخاصة لدى الرجال

أصبحت الأبحاث العلمية أكثر اهتمامًا بدراسة تأثير الهرمونات على السلوك البشري ففي جامعة تكساس أجرى الباحثون دراسة حول تأثير هرمون التستوستيرون على السلوك البشري.

فالعلاقة بين هرمون التستوستيرون والسلوك علاقة معقدة وشائكة جدًا، حيث أظهرت الدراسة أن أنه كلما ارتفعت نسب هرمون الذكورة في الدم كلما اتخذ الشخص قرارات نفعية تصب في مصلحته فقط حتى إذا كان هذا على حساب الآخرين أو المنفعة العامة.

هرمونات السعادة. هل تعرف عددها وماهي؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: هذا هو الهرمون المسؤول عن قلة الأدب بخاصة لدى الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.