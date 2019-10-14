دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي خاصية جديدة على إنستجرام تغنيك عن الحظر.. تعرف على طريقة تفعيلها

أطلق موقع إنستجرام خاصية جديدة تغني مستخدميه عن حظر أي شخص، وهدفها الرئيسي هو تقليل المضايقات التي يتعرض لها المستخدمين على إنستجرام.

وبحسب ما ذكرت تقارير تقنية، فإن الميزة الجديدة التي أطلقتها منصة مشاركة الصور الشهيرة أقل وطأة من خاصية الحظر، حيث أنها ستسمح للمستخدمين بتقييد تفاعل أي شخص لا يرغبون فيه على حساباتهم.

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وقالت التقارير أن خاصية تقييد المستخدم الجديدة على إنستجرام تمنع أي شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية لباقي المستخدمين، حيث يمكن لصاحب الحساب فقط رؤيتها وذلك من خلال الضغط على أيقونة جديدة اسمها التعليقات البديلة.

كما أن الإشعارات الخاصة بالتعليقات التي يتركها الشخص المقيد لن تصل لصاحب الحساب، بالإضافة إلى أنه لن يستطيع معرفة إن كان صاحب الحساب متصلًا بالإنترنت أو يقرأ رسائله أم لا.

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وبالإضافة إلى هذا، فإن رسائل الشخص المقيد لن تكون موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها إلى قسم طلبات الرسائل.

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أما عن طريقة تفعيل خاصية تقييد المستخدم على إنستجرام فهي كما يلي:اضغط أيقونة البروفايل الخاصة بك على إنستجرام من الشريط السفلي، ثم اضغط بعدها على زر القائمة أعلى اليمين اختر بعدها خيار الإعدادات، ثم اختر أيقونة الخصوصية، حيث ستجد فيها خيار الحسابات المقيدة أسفل قسم التواصل

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شاهد أيضاً: انستغرام يطور ميزة جديدة خاصة بمتعة مشاهدة الفيديوهات سيظهر حينها شرح خاصية تقييد المستخدم، فاختارها ثم اضغط على التالي، وبعدها اختار المستخدم الذي ترغب في تقييده، ثم اضغط غلى زر التقييد من الممكن أيضًا الذهاب إلى الرسائل والضغط على علامة التعجب أعلى اليمين، ثم اختيار تقييد المستخدم، وتكرار نفس الأمر في التعليقات المزيد:

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