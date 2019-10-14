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يحتفل العالم خلال الشهر الجاري بمرور 142 سنة على أول اتصال هاتفي بين مدينتين في التاريخ، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لتكنولوجيا الاتصالات المتطورة التي نعرفها حاليًا.
ففي 9 أكتوبر عام 1876، قام العالمان الشهيران ألكسندر جراهام بيل وتوماس واتسون بإجراء أول مكالمة هاتفية باتجاهين عبر الأسلاك في الهواء الطلق، حيث كانت تلك المكالمة بين مدينتي بوسطن وكامبريدج.
© alqiyady العالم يحتفل بمرور 142 سنة على أول اتصال هاتفي بين مدينتين في التاريخ
وبحسب ما ذكرت تقارير إخبارية، كانت أول جملة نطقها بيل في الهاتف هي: "سيد واتسون، أحضر إلى هنا الآن، أريد أن أراك".
وكانت هذه المكالمة بمثابة نقلة تاريخية في التكنولوجيا، وإشارة انطلاق عصر التواصل الهاتفي الذي شهد تطورات واسعة خلال السنوات التالية.
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جدير بالذكر أن ألكسندر جراهام بيل يعد من أهم وأعظم المخترعين في القرن الـ 19، حيث اشتهر بالعديد من الاختراعات المهمة، لعل أبرزها هو الهاتف.
وأشارت التقارير إلى أن بيل ومساعده واتسون كانا يعملان على التلغراف التوافقي، وذلك حينما علقت قشة في جهاز إرسال واتسون، فأدى ذلك إلى تحويل التيار المتقطع إلى تيار مستمر، ليسمع بيل عن طريقه صوت على جهاز الاستقبال الخاص به.المزيد:
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