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الإمارات تختبر طائرات الدرون لمكافحة الحرائق فى الأبراج الشاهقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة للدفاع المدنى فى أبوظبى، تجربة عملية لاستخدام الطائرة بدون طيار، لمكافحة الحرائق فى برج تحت الإنشاء تابع لإحدى الشركات العقارية فى جزيرة الريم.

 

و وفقا لما نشر بموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أكد العميد محمد إبراهيم العامرى نائب مدير عام الدفاع المدنى أبوظبي، أهمية استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة فى مكافحة الحرائق وعند التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة مما يسهم فى زيادة الأمن والسلامة.

 

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وتتمتع الطائرة، بخاصيتين رئيسيتين للإطفاء، وهى استخدام البودرة الكيميائية، والإطفاء باستخدام المقذوف ناحية الحريق مباشرة.

 

حضر التجربة، الرائد خليفة سعيد الحميرى رئيس فريق الابتكار والتطوير، وعدد من المختصين من الجهات المعنية.

 

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