شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى: نتعاون مع روسيا لشراء وقود نووى روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعى قوله اليوم الاثنين إن الإمارات تتعاون مع روسيا لشراء وقود نووى روسى. وقال المزروعى "هناك تعاون بين البلدين لشراء الوقود النووى الروسى وذلك فى إطار برنامج الإمارات السلمى للطاقة النووية". Advertisements

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