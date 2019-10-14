شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان السودانى يتسلم رسالتين خطيتين من نظيريه اليمنى والإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بالسودان، رسالتين خطيتين من رئيس الأركان العامة اليمنى الفريق بحرى ركن عبدالله سالم النخعى، ورئيس الأركان الإماراتى الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميسى.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، فى بيان اليوم الاثنين، أن الرسالتين تتصلان بعلاقات التعاون العسكرى بين السودان واليمن من جهة، والسودان والإمارات من جهة أخرى وسبل تعزيزها.

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وأوضحت، أن تسليم الرسالتين جاء لدى لقاء رئيس الأركان المشتركة السودانى، مع اللواء الركن أحمد على سالم الشعناء الملحق العسكرى لجمهورية اليمن، والعقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزى الملحق العسكرى لدولة الإمارات، كل على حده.

وأكد رئيس الأركان السودانى، حرص بلاده على الأمن والاستقرار فى اليمن .