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السعودية تدعو للتركيز على استقرار سوق النفط لا الأسعار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى اليوم الاثنين إن من المهم التركيز على استقرار سوق النفط لا أسعار الخام وإن السعر العادل هو سعر مستقر.

وقال الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان إن مُصدرى النفط المشاركين فى اتفاق عالمى للإنتاج بين أوبك وحلفائها يظهرون التزاما صارما بالتخفيضات.

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