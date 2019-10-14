الحزن على خسارة الفريق المفضل يؤدي إلى الوفاة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت دراسة حديثة، مشجعي الكرة من الضرر الكبير الذي يحدث للقلب نتيجة رؤية الفريق المفضل يخسر مباراة.

وأوضحت الدراسة وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه من المرجح أن تزداد نسبة الإصـابة بالأزمات القلبية المميتة أو السكتة الدماغية بنسبة 29% لدى مشجعي الفريق الخاسر في يوم المباراة.

ولفتت إلى أن نسبة الإصـابة بالأزمات تقل بنسبة 20% لدى مشجعي الفريق الفائز، مبينةً أن الرجال هم الأكثر عرضة لارتفاع نسبة إصـابتهم بالأزمات القلبية أيام إقامة المباريات مقارنة بالنساء، داعيةً إلى اتخاذ بعض الاحتياطات في هذه الأيام.