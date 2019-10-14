الإثنين 14 أكتوبر 2019

لوحة مفاتيح تتحمل 80 مليون نقرة

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هايبر إكس HyperX لوحة المفاتيح Alloy Origins جديدة لعشاق الألعاب.



وأعلنت الشركة الأمريكية أن لوحة المفاتيح الجديدة تزخر بأزرار ميكانيكية من إنتاجها، والتي تتحمل ما يصل إلى 80 مليون نقرة.

Advertisements

وتأتي لوحة المفاتيح الجديدة بأبعاد 44.25×13 سم وتبلغ قوة الضغط 45 جراما وتتمتع بميزة تبديل خطية.

وقد تم تصنيع جسم لوحة المفاتيح من الألومنيوم المتين مع إضاءة RGB قابلة للتخصيص على نطاق واسع.

وتمتاز لوحة المفاتيح Alloy Origins الجديدة بكابل قابل للخلع، كما يمكن ضبط ميل لوحة المفاتيح على 3 درجات.

ويمكن الوصول إلى 3 ملفات تعريف حتى بدون الاستعانة بالبرامج المثبتة، ويمكن لعشاق ألعاب الفيديو الاستفادة من ميزة مكافحة الظلال. وتتوافر لوحة المفاتيح هايبر إكس Alloy Origins بأزرار حمراء اعتبارا من الآن بسعر يبلغ 110 دولارات.