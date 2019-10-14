شبكة فيس بوك تطلق حملة للتوعية بالصحة العقلية

الإثنين 14 أكتوبر 2019

فيس بوك

متابعات_الخليج 365

أطلقت شبكة فيس بوك حملة للتوعية بالصحة العقلية من أدوات جديدة عبر منصتها وأيضاً مسنجر لتتيح للمستخدمين في الحديث عن هذا الموضوع بنشر صور وفيديوهات تختفي خلال 24 ساعة.



كما طرحت الشبكة مجموعة من الملصقات لاستخدامها مع "مسنجر" وتعرض عبارات مثل "دعنا نتكلم" و"نستمع" و"موضوعات الصحة العقلية".

وقالت فيس بوك إنها ستتبرع بدولار واحد في كل مرة يرسل فيها مستخدم واحداً من هذه الملصقات إلى مستخدم آخر، وسيتم إرسال التبرعات إلى 10 جمعيات ومنظمات معنية بالصحة العقلية ، مشيرة إلى إنها تتوقع وصول الحصيلة إلى مليون دولار.

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ومن المنظمات التي ستحصل على جزء من تبرعات "فيسبوك" منظمة "سيف دوت أورج" و"تريفور بروجيكت" و"كرايسيس تكست لاين".

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك أصبح مرتبطاً بالاكتئاب وتدني احترام الذات وغير ذلك من الأمراض العقلية، الناتجة عن مقارنة الأشخاص لحياتهم بحياة الآخرين الذين يتابعونهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه فإن فيس بوك أطلقت عدة أدوات لمقاومة هذه الآثار السلبية مثل أدوات منع الانتحار. وقال انتيجون ديفز رئيس إدارة السلامة العالمية في فيس بوك إن فكرة الملصقات والمرشحات الجديدة مرتبطة ببحث أجري بتكليف من شبكة التواصل الاجتماعي وأظهر كيف أن الرسائل الخاصة تجعل من السهل الدردشة حول الموضوعات الصعبة، مضيفاً أن المستخدمين في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا الذين شملهم المسح قالوا إنه يشعرون بالقدرة على الحديث بصراحة أكثر عندما يكتبون رسائل وليس عندما يتحدثون بشكل شخصي.

وقال ديفز "إذا نجحنا فقط في فتح عدد ولو قليل من الحوارات حول موضوعات الصحة العقلية فإننا سنعتبر هذا نجاحاً".