فرنسا تدعو إلى حظر صادرات الأسلحة إلى تركيا‭ ‬والدعوة لإنهاء الهجوم في سوريا

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وقال لو دريان، إنه "يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجددا، وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم داعش"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورغ: "هذا الهجوم سيتسبب في مأساة إنسانية خطيرة".

وقال: "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع، توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم، واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا، ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي".