تقرير: روسيا قصفت 4 مستشفيات في سوريا خلال 12 ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس © REUTERS/Khalil Ashawi Turkey-backed Syrian ride on a vehicle in the town of Tal Abyad, Syria October 13, 2019. REUTERS/Khalil Ashawi أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الطائرات الروسية قصفت أربع مستشفيات في مناطق يسيطر عليها المتمردون في سوريا في فترة لم تتجاوز 12 ساعة في وقت سابق هذا العام. والغارات التي شنت في شهر أيار/مايو الماضي ونسبتها نيويورك تايمز الى موسكو بالاستناد الى تسجيلات صوتية للقوات الجوية الروسية وسجلات مراصد حركة الطيران الحربي وبيانات شهود عيان، هي جزء من عملية منهجية وفق الصحيفة لدعم الرئيس بشار الاسد في البلاد التي تشهد نزاعات مسلحة. اقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص منذ بدء الهجوم التركي في سوريا وقالت الصحيفة في تحقيقها الاستقصائي أن مستشفى نبض الحياة الجراحي الذي أخلاه طاقمه قبل ثلاثة ايام من قصفه تحسبا من حدوث غارات، كان من بين المنشآت الطبية التي قصفت خلال فترة الـ12 ساعة في 5 أيار/مايو.

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