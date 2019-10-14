شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى ينتشر فى بلدة تل تمر بعد الاتفاق مع الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش دخلت بلدة تل تمر فى شمال شرق البلاد بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التى يقودها الأكراد والتى تسيطر على المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدى للهجوم التركي. وتقع تل تمر على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب. وقالت القوات التركية إنها سيطرت على الطريق السريع أمس الاحد. وتبعد تل تمر 35 كيلومترا جنوب شرقي راس العين، إحدى الأهداف الرئيسية للهجوم التركي.

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