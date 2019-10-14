شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كردى: الاتفاق مع دمشق يشمل الانتشار على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول كردى سورى بارز، إن اتفاقا عسكريا مبدئيا مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وإن الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق. وقال بدران جيا كرد لرويترز إن الاتفاق يقضي بدخول القوات الحكومية المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك في شمال شرق البلاد. وأضاف أن السلطات التي يقودها الأكراد اضطرت للبحث عن سبل لحماية المنطقة بعد أن منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهجوم تركي هناك.

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