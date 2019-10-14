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شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في منزل بحائل بسبب «مكيف» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:
أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بمدينة حائل، فجر اليوم الاثنين؛ حريقًا اندلع في منزل شعبي يقيم فيه مجموعة من العمالة بحي العزيزية.
ويرجح أن يكون سبب الحريق التماس كهربائي في جهاز التكييف، فيما لم يصب أحد بأذى – ولله الحمد-.
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